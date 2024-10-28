Дуда заявил о планах возвести «железный занавес» на восточной границе Польши

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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По словам президента страны, западные политики смотрят на его решение «с ужасом».

Укрепление границы с Белоруссией на востоке Польши призвано защитить государство от потенциальной агрессии со стороны России. Об этом сообщил польский лидер Анджей Дуда, назвав эту пограничную зону «железным занавесом». Он добавил, что считает данные меры необходимыми, и его будет устраивать такая ситуация, пока его страна «находится на его свободной стороне».

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Последнее, чего они хотят — это восстановление „железного занавеса“. Я скажу так: если безопасность моих соотечественников должна быть обеспечена путем восстановления „железного занавеса“, тогда ладно», — сказал президент журналистам The Sunday Times.

В конце июля текущего года стало известно о планах польских властей разместить на границе с Белоруссией (город Белосток на северо-востоке страны) новую механизированную бригаду, которая войдет в состав 1-й пехотной дивизии Легионов. Глава Минобороны Польши Владислав Мартин Косиняк-Камыш объяснял, что пограничникам нужна помощь армии из-за напряженности, связанной с миграцией в районе границы.

Незадолго до этого начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула заявлял о планировании новой миссии «Безопасное Подлясье» для защиты рубежей. В ней должны принять участие 17 тысяч военнослужащих. По словам Кукулы, солдат готовят к возможному полномасштабному вооруженному конфликту. В руководстве страны также говорили о вероятности полного закрытия польско-белорусской границы и выделении 2,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности (строительство укреплений и изменение рельефа местности) согласно плану «Восточный щит».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Запад опасается заявлений польских генералов об ударах по Калининграду и Санкт-Петербургу.