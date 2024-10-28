Спасла кота и документы: жительница дома на Ленинском проспекте рассказала о начале пожара

В горевшем доме на Ленинском проспекте недавно был проведен капремонт

Фото, видео: 5-tv.ru

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В данный момент пожарные завершили тушение огня, пострадавших нет.

Жильцов дома на Ленинском проспекте, где накануне произошел пожар, оперативно эвакуировали сотрудники МЧС и полиции. Об этом 5-tv.ru рассказала одна из местных жительниц.

«Я поняла, что что-то не так, потому что запах гари пошел. А еще интернет вырубился. Мы сначала пытались перезагрузить, а потом звонок в дверь: „Полиция! Выходим! Эвакуируемся! Срочно!“ Я хватаю кота, документы… А потом открываю окно, и вот как раз сосед мой и горит. А у нас с ним балконы соприкасаются», — вспоминает Динара Шкрабова.

Как отмечает жительница дома, недавно в нем был произведен капитальный ремонт.

«Его доделывают. С той стороны как раз делали крышу. Ее приняли в апреле. Честно, что именно над моим соседом произошло — не знаю, но возгорание именно крыши произошло», — добавляет жительница женщина.

В квартире, над которой и начался пожар, рассказала пострадавшая, проживает обычная семья.

«Двое детей, муж с женой. Я соседа вижу периодически на балконе, он же курит. Сейчас я его не вижу в толпе — хотела подойти…» — добавила Динара Шкрабова.

По данным МЧС России, в настоящий момент пожар в здании ликвидирован.

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