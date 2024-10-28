Кровля многоквартирного дома горит на юго-западе Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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По последним данным, пожар локализован на площади 350 квадратных метров.

Горит крыша многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

«На юго-западе Москвы огнеборцы МЧС России тушат пожар. Горит кровля жилой 9-этажки на 300 квадратах. Сведений о пострадавших не поступало», — уточняет ведомство.

О возгорании стало известно после полуночи. В столичном Дептрансе предупредили водителей, что движение по дублеру Ленинского проспект перекрыто.

Согласно последним данным, пожар локализован на площади 350 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВСУ упал на цех промышленного предприятия в Воронежской области — это привело к возгоранию на одном этаже здания. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник рано утром по местному времени. После этого он упал на здание, спровоцировав возгорание — пожарные уже работают на месте происшествия.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.