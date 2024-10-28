«Дикость и ярость»: якутского депутата напугала девушка-квадробер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Инцидент произошел в кафе.

Депутат Якутской городской думы, юрист Нюргун Ефремов рассказал о встрече с девушкой-квадробером в кафе. Об этом он написал своем Telegram-канале.

«Услышал странный звук — что-то вроде низкого рычания вдали. Сначала не обратил внимания, но вскоре почувствовал какое-то дыхание за спиной. Повернулся, а там девушка, лет двадцати пяти, с взглядом, в котором мелькали дикость и ярость. Она вдруг зашипела, как дикий зверь, и тут я осознал, что столкнулся с представителем новой странной субкультуры — квадроберами», — описывает ситуацию Ефремов.

Народного избранника спас официант, который попросил девушку удалиться из кафе. Та ушла, оставив за собой, как пишет Ефремов, «мрачное впечатление».

Вполне возможно судьба столкнула депутата с простой городской сумасшедшей, по крайней мере, он не упоминает, что девушка носила атрибутику квадроберов — маску, хвост или что-то еще, но он настроен решительно и считает, что с подростковым увлечением нужно бороться.

«Считаю, что такие проявления нужно взять под контроль, ведь это не просто подростковый бунт, а тревожная тенденция, когда молодежь превращается в нечто, далекое от человечности. Очень не хочется, чтобы улицы заполнили молодые люди, которые вместо общения предпочитают рычать друг на друга и окружающих», — заключил Ефремов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума разрабатывает законопроект о запрете квадроберов.