Украинские активисты с флагами замечены возле здания парламента Грузии

Фото, видео: © РИА Новости/Sputnik; 5-tv.ru

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Цель их приезда неизвестна.

На площади перед парламентом Грузии появились украинские активисты с соответствующей символикой. На месте событий находится корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Говорят, что немалое количество украинцев заехало в страну в последнюю неделю. Цель их присутствия непонятна, возможно, приехали поделиться своим опытом протестов», — говорит журналист.

Президент Грузии накануне сообщила, что победа на выборах правящей партии «Грузинская мечта» была «тотально сфальсифицирована». По сообщения ЦИК, после обработки бюллетеней, объединение набрало почти 545 голосов. Зурабишвили призвала граждан к протесту у здания парламента в Тбилиси в понедельник.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Грузии Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму после победы на выборах партии «Грузинская мечта». Ведь еще в 2023 году блок инициировал процедуру импичмента лидера страны после того, как Зурабишвили совершила ряд зарубежных поездок вопреки запрету правительства. Тогда она посетила Германию, Украину, Израиль и ОАЭ.