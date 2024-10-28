Фото: Reuters/Johanna Geron

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Срок правления Владимира Зеленского истек еще в мае, но он по-прежнему занимает свой пост.

Выборы президента Украины состоятся после урегулирования конфликта с Россией. Об этом глава офиса Владимира Зеленского* Андрей Ермак рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

Он заявил, что Зеленский считает правильным проводить переизбрание тогда, когда все жители государства смогут высказать свое мнение. На данный момент пол страны имеет статус беженца в Европе, а еще часть принимает участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Андрей Ермак также поделился в интервью, что Киев планирует переговоры с Москвой. К такому решению политиков Незалежной подтолкнула усталость боевиков за три года столкновений на поле боя. ВСУ измотаны.

«Да, после трех лет трудно продолжать борьбу. Я это хорошо знаю, поэтому мы работаем на переговоры», — сказал чиновник.

Примечательно, что Россия неоднократно призывала Украину к переговорам, но раньше ее высшим представителям диалог был неинтересен. После того как они стали отчетливо понимать, что Европа ставит в приоритет помощь участникам конфликта на Ближнем Востоке, и объем поставок оружия будет стремительно уменьшаться, они вдруг проявили интерес к мирному решению ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по тысяче гривен.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.