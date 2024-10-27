Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск других двух уклонистов.

Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края. Об этом представители Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону эксклюзивно рассказали 5-tv.ru

Известно, что все беглецы являются мужчинами. Самому младшему из них 27 лет, а старшему — 42 года. Примечательно, что они не являются заключенными, а лишь выполняют исправительные работы за нарушения закона. Преимущественно, осужденные занимались грабежом и разбоем.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний на данный момент не оглашают подробности о найденных осужденных. Мужчины не были объявлены в розыск, так как данная процедура поисков начинается по прошествии 24 часов с момента обнаружения отсутствия обвиненных в стенах исправительного центра. У по-прежнему отсутствующих осужденных еще есть шанс вернуться добровольно.

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