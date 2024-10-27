«Диагноз подтвердился»: на Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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На птицефабрике «Пионерская» зафиксировали повышенный падеж.

В Камчатском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерская». Информацию обнародовала пресс-служба правительства субъекта РФ.

«На птицефабрике „Пионерская“ был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты, провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб. Пробы были направлены в лабораторию. К сожалению, диагноз высокопатогенного гриппа птиц подтвердился», — отметил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

В результате, по распоряжению губернатора края в части города Петропавловск-Камчатский ввели режим ЧС. Специалисты предпринимают все необходимые действия по локализации источника заражения. К тому же, принимаются меры по предотвращению распространения инфекции.

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