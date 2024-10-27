«Была давка»: поклонники Инстасамки разгромили магазин в центре Москвы

Фото, видео: Instagram*/instasamka; 5-tv.ru

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Директор исполнительницы прокомментировал инцидент.

Директор исполнительницы Дарьи Зотеевой, выступающей перед аудиторией под псевдонимом Инстасамка, Максим Столяров в беседе с 5-tv.ru прокомментировал скандал, который случился на мероприятии в честь выпуска новой коллекции магазина «Твое» с участием певицы.

Дарья приехала в магазин на встречу с поклонниками, однако автографы многие из них так и не смогли получить. Из-за большого количества присутствующих в помещении начались давка и хаос, много вещей было украдено, несмотря на сигнализацию. Певица не дождалась окончания мероприятия и уехала раньше положенного времени, чем очень расстроила фанатов.

По словам Столярова, условия запуска людей заранее обсуждались с организаторами, однако они отказались их выполнять.

«Охрана от торгового центра отказалась выполнять бриф, который им дал магазин „Твое“. Я не знаю конкретно, кто там прав, кто виноват, но договор был такой, что людей будут порционно пускать, чтобы не было давки. А когда мы приехали — была давка», — рассказал директор.

Он также добавил, что некоторым детям потребовалась помощь из-за плохого самочувствия.

«Мы их вытаскивали из толпы вот через кассу и посадили там рядышком с собой, потом проводили их до выхода», — отметил Столяров.

В результате Инстасамка и ее директор приняли решение покинуть встречу раньше времени, чтобы ситуация не усугубилась еще больше.

Сама Дарья извинилась перед поклонниками и отметила, что данное мероприятие было небезопасным, в первую очередь, для маленьких детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская резко прошлась по творчеству Инстасамки и запретила ей петь свои песни.

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