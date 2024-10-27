Скрутили и уложили: сбежавшие из колонии ИК-2 ломились во двор местной жительницы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одного из беглецов вычислили по колыханию травы.

Сбежавшие из колонии ИК-2 заключенные пытались укрыться в одном из дворов села Петровское. Об этом хозяйка участка эксклюзивно рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полтаранину.

Очевидица поделилась, что услышала, как кто-то заходит на территорию ее двора, а когда вышла посмотреть, что происходит, то увидела уже обезвреженных заключенных — они лежали на земле в наручниках.

«Таксист, он за ним ехал, они бежали здесь трое. Он преградил им тут дорогу, один <…> хотел сюда к нам, он его за шкирок и уложил.Саш Скрутил и уложил», — поделилась женщина.

Второго преступника поймал местный полицейский Алексей Балакирев, а третьего позже удалось вычислить по колыханию травы в огороде. Его также увезли в участок, как и предшественников.

Все беглецы отбывали срок в колонии ИК-2 в Липецкой области по тяжелым статьям. Их осудили за производство и распространение наркотиков, а также изнасилования. Один из арестованных заявил, что они пытались вернуться домой.

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