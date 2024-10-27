«Взяла мою фамилию»: Владислав Радимов о счастливом браке после развода с Булановой

Фото: Константинов Максим/ТАСС

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Футболист впервые за долгие годы спешит возвращаться домой.

Третья супруга футболиста Владислава Радимова Анастасия стала первой женщиной, взявшей его фамилию после регистрации брака. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

«Это первая женщина, которая взяла мою фамилию. Ни одна прежде так не поступала. И я не просил, она сама решила. Тоже штрих. Ну, а главное, есть чувства. Ощущение, что все самые нужные люди рядом. Настоящее счастье!» — рассказал Владислав Радимов.

Спортсмен поделился, что считает этот брак самым удачным. По его заверению, их отношения с Анастасией можно смело назвать идеальными. Радимов впервые в жизни спешит домой и готов пожертвовать многим, чтобы провести время с любимой.

Владислав также рассказал о том, что в момент зарождения чувств между ними, Анастасия проявляла себя активнее, чем он. Можно сказать, что предприниматель завоевала сердце Радимова. В то время он тяжело переживал развод с певицей Татьяной Булановой и был в шаге от алкоголизма. Именно Анастасия спасла его от пагубной привычки, заставив забыть артистку.

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