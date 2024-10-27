«Крошик, прости»: почему не удалось спасти кота, который весил 17 килограммов

Фото: Telegram/Приют Матроскин/matroskin_perm

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Рыжий пушистик уже делал успехи на пути к похудению, хотя и противился лечению. За его судьбой следили люди по всему миру.

Пермский кот по кличке Крошик, который получил известность благодаря своему лишнему весу, умер. Ему было больше 12 лет. Накануне его поместили в ветеринарную клинику — он начал задыхаться. В ближайшее время тело рыжего пушистика направят на экспертизу, чтобы узнать причину смерти. О том, кто такой Крошик, о его сложном пути к похудению и кончине — в материале 5-tv.ru.

Один из самых тяжелых котов в мире

Рыжего пушистика нашли в подвале человеческой больницы. Как предположила взявшая его на реабилитацию основательница приюта «Матроскин» в Пермском крае Галя Море в беседе с изданием «ФедералПресс», откормила четырехлапого санитарка. Женщина давала коту творог, минтай, сухарики, супчик. Удивительно, как медработник мог так «заботиться» о животном.

«Увидев его впервые мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров. Он даже не мог вставать под силой тяжести своего веса и мочился под себя… Котику было больше 12 лет, поэтому мы поняли, что в условиях приюта мы бы не справились с таким уникальным случаем», — написала Море в сообществе «ВКонтакте», посвященном реабилитации одного из самых тяжелых в мире кота.

В беседе с изданием основательница приюта рассказывала, что при взвешивании Крошика появилось число 17. Такое количество килограммов бесспорно повлияло на здоровье кота — у него нашли липидоз печени. При этом гормоны хвостатого были в порядке, диабет тоже отсутствовал. Кроме того, у Крошика широкие кости, поэтому его нормальный вес должен варьироваться в районе семи-восьми килограммов.

Реабилитация Крошика

Крошику полностью проверили здоровье и поместили в реабилитационный центр. Для него специалисты разработали индивидуальную программу. Она включала массажи и терапию движением (кинезитерапию), а также занятия на водяной беговой дорожке до двух раз в неделю, которая и смогла поставить Крошика на лапки.

Для оказания помощи рыжику проводились даже консультации с зарубежными специалистами, которые имеют опыт работы с животными с лишним весом.

Вместе с тем пришлось сильно урезать рацион Крошика, но поскольку это не пришлось по душе коту, он сильно страдал. Пушистика кормили специальным кормом. Планировалось, что на похудение нужно полгода, а на восстановление — еще год.

При этом огромные жировые отложения не позволяли на УЗИ увидеть полную картину состояния внутренних органов Крошика. В этой связи специалистам приходилось опираться лишь на показатели крови, а они были в норме.

«Это не вина врачей — мы пытались делать УЗИ множество раз в самых лучших клиниках. У пациентов с ожирением акустический доступ часто ограничен толстым слоем подкожного жира, который абсорбирует ультразвуковые волны», — подчеркнула Море.

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Побег из центра

И недели «новой жизни» не прошло, как Крошик решил, что больше не намерен терпеть все «издевательства» в реабилитационном центре. На пятый день нахождения там, в ночь на 12 сентября, кот попытался сбежать. Правда, преодолеть ему удалось лишь несколько метров, после чего хвостатый застрял на полке с обувью. Тем не менее специалисты восприняли эту попытку побега как хороший показатель, ведь Крошик стал активнее.

«Побег? Отличный шанс! Попытка кота-неваляшки сбежать из центра для домашних животных закончилась уморительным провалом, когда его живот застрял в полке для обуви», — писали в Daily Mail.

Да, история с его побегом попала и в зарубежные СМИ. После этого за судьбой Крошика стали наблюдать во всем мире. Так, в Соединенных Штатах его прозвали Crumbs (в переводе с английского языка «крошка»), а в Великобритании — Гарфилдом.

Похудение и первые победы Крошика

Буквально в начале октября стало известно, что кот Крошик достиг значительных успехов. Спустя месяц реабилитации он сбросил больше двух килограммов. Похудение позволило ему покорить новую для себя высоту — Крошик самостоятельно запрыгнул на пуфик.

Причем рыжий пушистик позволял себе некоторые хитрости. Например, во время одного из взвешиваний кот «занизил» свой вес на килограмм, поставив лапу на пол.

Кроме того, после похудения удалось удачно сделать УЗИ Крошику. Получилось его провести почти перед смертью кота, отметила Море. Обследование показало множество проблем с внутренними органами.

«Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — сообщили в Telegram-канале приюта.

Последняя госпитализация

В субботу, 26 октября, пресс-служба приюта «Матроскин» опубликовала в Telegram-канале видео с Крошиком. В пятницу кот начал задыхаться и его госпитализировали.

«Прямо сейчас Крошик в больнице. Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере», — говорится в сообщении.

В приюте подчеркнули, что Крошик находился в стабильно тяжелом состоянии. Причем, как отметила Галя Море в своем посте, врачи до этого не замечали у кота одышки. Однако даже в кислородной камере Крошку постепенно становилось хуже.

Умер удивительный кот Крошик

В ночь на 27 октября рыжего кота Крошика не стало. Реанимационные действия врачей не смогли помочь рыжему пушистику.

Море отметила, что умирая, он не был один.

«По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. В процессе лечения Крошика мы сделали всевозможные исследования котика, но некоторые результаты будут готовы через 21 день», — добавила она.

Чтобы выявить реальную причину смерти, тело Крошика отправят на экспертизу, а затем развеят его прах.

«Крошик был удивительным котом! Самым особенным подопечным приюта. <…> По отдельности каждая болезнь Крошика не так страшна. Но страшное ожирение и внутренние кровотечение сделали свое дело», — подчеркнула Галя Море.

Крошик не был одинок

Когда общественность узнала о Крошике, то неравнодушные поспешили всячески помочь коту в его борьбе с лишним весом. Люди не только следили за его судьбой через соцсети и каналы, а также публикации в СМИ, но и финансово поддерживали жизнь рыжего красавца. В частности, перечислялись деньги на реабилитацию и реанимацию Крошика.

После смерти, как отметила Галя Море, осталось около 180 тысяч. Эти деньги будут направлены в фонд экстренной помощи приюта, но и желающим вернуть средства руководители «Матроскина» не отказывают.

Кроме того, после появления в СМИ сообщений о Крошике, объявилось множество людей, которые обратились к приюту с просьбой отдать им рыжика. Море подчеркивала, что вряд ли кто-то смог бы "поднять" этого пушистика - видимо, в прямом и переносном смыслах.

«Иногда чудо не случается. Иногда даже самые сильные коты не справляются. Иногда даже самые лучшие врачи, реабилитологии и поддержка людей со всего света не способны помочь», — добавила Море.