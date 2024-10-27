Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

В Смоленской области во время рабочей поездки попал в ДТП владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев. Его госпитализировали в местную больницу и провели операцию.

Как сообщил источник 5-tv.ru, он ехал на квадроцикле в деревне Рухань, когда произошло ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего перевернулось транспортное средство. Костылева госпитализировали в Смоленскую областную больницу.

Согласно диагнозу врачей, у Костылева, предварительно, черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, перелом ноги, а также есть подозрение на перелом шеи. Владельцу Readovka провели операцию, врачи сейчас продолжают бороться за его жизнь.

«Несчастный случай» с Костылевым официально подтвердили в редакции Readovka. Как сообщили в Telegram-канале холдинга, произошло все во время его поездки в рамках проекта «Многодетные деревни». В ночь на 27 октября Костылеву провели операцию, его состояние стабилизировалось, а теперь идет подготовка для транспортировки владельцы холдинга в Москву. В столице он продолжит восстанавливаться под наблюдением медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП. В ноябре ему исполнилось бы 49 лет.