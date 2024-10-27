«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего

Фото: Прохоров Геннадий/ТАСС

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К этим «железякам» он относился, как к живым существам.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов чувствовал «духовную связь» с автомобилями. Актер был так привязан к своим машинам, что даже давал им имена. Об этом KP.RU рассказал его сын юрист Андрей Караченцов.

«Была машина «Катя», точно помню, была машина «Маша», — отметил он.

Великий артист не относился к машинам, как просто к средству передвижения, а скорее, как к друзьям и отражению себя самого.

«Папа спокойно относился к вещам, мог снять и отдать куртку кому угодно. Он не трясся за вещи и блага. Но вот машины очень любил, считал своим продолжением, частью себя», — добавил Караченцов-младший.

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. Ему было 73 года. В 2005 году актер попал в страшную аварию. А в 2017 году у него нашли злокачественную опухоль в легком.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Людмила Поргина рассказала, как живет после смерти Караченцова.