Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

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Украинские боевики не могут самостоятельно применять дальнобойное оружие, отметил президент РФ.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что члены НАТО услышали его слова относительно разрешения Украине наносить удары вглубь РФ с применением дальнобойного оружия. Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мне ничего не сообщали. Надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал он.

Как отметил Путин, дело не в одобрении таких действий Украины со стороны блока, а в том, что ВСУ не могут применять это оружие самостоятельно. Делать это могут только специалисты НАТО, ведь для нанесения ударов нужна космическая разведка, которой нет у киевского режима.

«Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки выводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать», — подчеркнул президент.

Кроме того, продолжил он, все военные операции ВСУ выполняются натовскими офицерами. Поэтому, подчеркнул Путин, вопрос состоит в том, разрешат ли они сами себе наносить удары вглубь России.

«План победы» Украины

В среду, 16 октября, президент* Украины Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

План Зеленского состоит из пяти пунктов: вступление Украины в НАТО, продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала страны и использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над Брянской областью. Киевский режим пытался атаковать российский регион.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.