Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП

Фото: ВКонтакте/Драматический театр им. Бориса Лавренёва ЧФ/teatr_lavreneva

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В ноябре ему исполнилось бы 49 лет.

Актер театра и кино Максим Шпаковский умер в возрасте 48 лет. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота, где он служил.

«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. <…> Выражаем соболезнование родным и близким Максима Александровича», — говорится в посте, опубликованном в «ВКонтакте».

Причина смерти не называется. Однако в сети распространяется информация о том, что актер попал в аварию. В частности, по данным издания The Voice, ДТП произошло 25 октября. Предварительно, Шпаковского успели госпитализировать, но он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Максим Шпаковский родился 10 ноября 1975 года в Севастополе. Он окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института.

В том числе Шпаковский играл в таких спектаклях театра Черноморского флота как: «Ты нужен морю», «Женитьба», «№ 13», «Рыцарские страсти» и «Капитанская дочка». Он также снимался в кино и сериалах, включая «Солнцепек», «Один против всех», «Я все начну сначала, «Игра с огнем», «Жена олигарха», «Сваты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер Игорь Москвитин, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей». Среди других его известных работ — «Литейный», «Агент национальной безопасности», «Дорожный патруль».