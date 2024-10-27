Теперь еще и дизайнер: Болгар заявила, что работала над образом Павла Дурова

Фото: Instagram*/missbolgar

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По словам Интернет-знаменитости, она не только помогала создателю Telegram с мессенджером, но и создавала для его луки.

Скандально известная блогер Ирина Болгар, объявившая себя матерью троих детей предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что работала над образом бывшего возлюбленного, а также помогала ему в разработке мессенджера. Очередной историей об отношениях со знаменитым программистом она поделилась в личном блоге.

По словам Болгар, Дуров больше не общается с детьми и не платит алименты. С помощью социальных сетей блогер старается «докричаться» до экс-избранника и поэтому не перестает всячески укорять его перед подписчиками.

«Наверное, мало кто знает, что я была дизайнером практически всей одежды, в которой Павел Дуров появлялся на публике и в интервью. Я создала дизайн образов, которые, на мой взгляд, лучше всего отражали личность Павла», — заявила Болгар.

Женщина отметила, что воротники-стойки на пиджаках, черные шелковые рубашки, запонки, пуговицы, а также брюки и кашемировые пальто были изготовлены на заказ по ее дизайну. По словам матери троих детей, она создала капсульную коллекцию предметов гардероба специально для Дурова.

Кроме того, Болгар снова подчеркнула, что над разработкой Telegram они работали вместе — обсуждали внешний вид приложение и его функционал.

«Конечно же, мы вместе работали над построением Telegram, посвятив время обсуждению дизайна и функционала приложения, стратегии разработки и других важных аспектов. Никогда не сомневалась, что Павел выполнит обещания, которые дал мне, и что я получу свою долю нашего семейного бизнеса. Я полностью доверяла Павлу как спутнику жизни и отцу троих наших детей», — написала в блоге Болгар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сестра Болгар заявила, что та не приехала на похороны матери.