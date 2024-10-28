Более 35 человек погибли при израильском обстреле домов в секторе Газа

WAFA: свыше 35 человек стали жертвами атаки ЦАХАЛ на жилые дома на севере Газы

Фото: Reuters/Stringer

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В списке жертв — женщины и дети.

В результате обстрела жилых домой в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли более 35 человек. Об этом передает агентство WAFA.

«Более 35 граждан, включая женщин и детей, погибли. Другие получили ранения в результате бомбардировки жилого квартала», — говорится в публикации.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 октября ЦАХАЛ наносил удары по военным объектам Ирана, звуки взрывов были слышны даже в Тегеране.