Грузинская оппозиционная партия объявила о протестных акциях 27 октября

Фото: © РИА Новости/Владимир Умикашвили

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Противники действующей власти не признают результаты парламентских выборов.

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась признавать итоги парламентских выборов и призвала население протестовать. Одна из лидеров объединения Элене Хоштария назвала дату начала митингов, они запланированы на 27 октября. От этом говорится в материале издания FormulaNews.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — сказала Хоштария.

Незадолго до ее обращения против результатов выборов выступили еще три партии — «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» выразили несогласие, «Сильная Грузия» выдвинула предложение оспорить исход голосования законными средствами, например, обратиться с жалобой в Центризбирком.

Выборы завершились 26 октября в 20:00. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», о чем сообщил ее генеральный секретарь Каха Каладзе. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили озвучил предварительные данные — отрыв с показателем 52,99% голосов.

Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия назвал выборы в Грузии абсолютно прозрачными.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму.