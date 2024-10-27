«Эти минуты казались вечностью»: двухмесячный сын Погребняк перенес операцию

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/mariapoga; 5-tv.ru

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Многодетная мама пережила непростой период, долгое время лечение не помогало малышу, пришлось идти на радикальные меры.

Двухмесячный сын заставил блогера Марию Погребняк серьезно понервничать. Практически с самого рождения у маленького Вовы проблемы с глазами. О лечении мальчика мама четверых рассказала подписчикам. Поделилась, что до этого момента никак не получалось помочь крохе, все методы лечения оказывались бесполезными. Очередной визит к офтальмологу: у ребенка началось гнойное воспаление, кожа вокруг глаза покраснела.

«У Володи это началось сразу после рождения. Нам назначали массажи, капли с антибиотиком. Несколько раз меняли лекарство, но ничего не помогло и проблема только усугубилась», — поделилась Погребняк.

Врачи решили действовать радикально. Зондирование слезного канала, по их мнению, может навсегда решить проблему, мучившую малыша так долго. Пока блогеру рассказывали, как будет проходить операция, она не находила себе места, но старалась держать себя в руках. Операцию провели 26 октября под местной анестезией, все длилось около 20 минут.

«Эти минуты казались вечностью… Ребенку закапывают в глаза в два этапа обезболивающие капли, после чего специалист вводит в слезные протоки специальный конический зонд, который расширяет их. Далее вводят второй, более длинный. Им специалист пробивает забившийся участок», — рассказала Мария.

Вова держался героически и достойно перенес процедуру. Мальчик почти не плакал, а потом мирно уснул у мамы на руках. А вот блогер накануне операции не могла спокойно отойти ко сну, и только наутро, когда все прошло успешно, дала волю слезам. Погребняк надеется, что на этом испытания крохи и его родных наконец закончатся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк и себе решила сделать операцию — очередную пластическую. У скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

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