А деньги-то бюджетные: расследование дела «планшетов Чубайса» может привести к экстрадиции политика

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Речь идет о хищении 13 миллиардов бюджетных рублей

На этой неделе ФСБ и МВД сообщили подробности расследования уголовного дела о хищении 13 миллиардов рублей через «Роснано». Это по так называемым «планшетам Чубайса».

Еще в 2010 году «Роснано» крупно вложилось в британскую фирму PlasticLogic, которая выпускала гибкие экраны. Уж как их нахваливали: и на презентации ножницами резали, и Чубайс лично привез в Россию министра промышленности Британии, мол, вот какая у нас кооперация будет и обещал обеспечить все российские школы планшетами. Для чего в Зеленограде должны были построить завод.

Но, увы… Причем, когда уже стало понятно, что затея провальная, «Роснано» продолжило вливать в компанию миллиарды, а Чубайс не переставал хвастаться, что у него очень много денег.

Стоить ли говорить, что деньги, которыми так бахвалился Чубайс, были бюджетные.

Бывшего гендиректора этой самой PlasticLogic, который несколько лет жил за границей изловили и арестовали. Чубайс в эмиграции, впрочем, в той же Госдуме говорят что пора запросить его экстрадицию домой. Вопрос не ставили на голосование, но тут решение, мне кажется, тоже могли бы депутаты поддержать единогласно.