Одобрение всех комитетов: бюджет РФ на ближайшие три года готов уйти в работу

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Рамки определены: доходы — 40 триллионов рублей, расходы — 41 триллион 469 миллиардов рублей.

Государственная Дума в первом чтении приняла бюджет на 2025 год и последующие два года.

То есть принципиально одобрила те параметры, что были заложены правительством в проект. Теперь предстоит наполнить статьи конкретным содержанием. То есть там, где написано — выделить на школы столько-то миллиардов — расписать отремонтировать такие-то и построить новые там-то и там-то. Все это, естественно, в тесном взаимодействии с регионами. Пока же определены рамки: доходы — 40 триллионов рублей, расходы — 41 триллион 469 миллиардов рублей.

«Какие приоритеты бюджета? В первую очередь, это обеспечение социальной поддержки граждан. Все те задачи, которые мы реализовывали и поставлены президентом перед людьми, будут обеспечены ресурсами», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Из главных инноваций — уже с первого января начнется, впервые за десять лет, индексация соцвыплат работающим пенсионерам. Как и всем другим. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей по данным Минфина.

Сохранятся все действующие социальные программы по поддержке семьи — материнский капитал, льготная ипотека под 6%. Все в рамках нацпроекта «Семья», одного из 19, прописанных в новом бюджете.

Собственно, львиная доля расходов бюджета, порядка 70% пойдет на реализацию нацпроектов, средств на них в ближайшие три года выделено больше, чем за предыдущие шесть лет. Проект получил одобрение всех комитетов Госдумы, а их 31, и счетной палаты.

«Прогноз социально-экономического развития умеренно оптимистичен и, в основном, соответствует задаче формирования экономики предложения и достижению национальных целей. Ожидается, что экономика будет расти темпами 2,5%-2,8% в год. Основными направлениями роста должны стать потребительский и инвестиционный спрос, который увеличится за три года на 14,5 и 8,6% соответственно», — отметил председатель счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Вместе с тем есть и риски. Если, например, цена на нефть резко обвалится, или если, инфляцию не удастся обуздать. В проекте бюджета заложено, что она в следующем году снизится до четырех с половиной процентов, а далее и вовсе до четырех. А что если нет?

ЦБ уже прогнозирует, что будущем году инфляция уже будет выше шести процентов и, чтобы справится с ростом цен, еще поднял ключевую ставку до 21%. Да, это делает привлекательными вклады в банках, но — повышает и стоимость кредитов. И это тоже риск для бюджета.

Нужны средства для инвестиций, а где их взять? Недаром прогноз на будущий год умеренно оптимистичный. Но оптимистичный. Естественно, должен вырасти контроль за эффективностью каждого вложенного рубля в таких условиях.