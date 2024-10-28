Непростой процесс: как прошли парламентские выборы в Грузии

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Сейчас в стране начинаются массовые протесты.

Победил правильный кандидат — значит выборы прошли честно. Разве это не демократия? А иначе пересчет голосов, третий тур, протесты на улицах… Одним словом — оранжевая революция, технология откатанная. В том числе, на постсоветском пространстве от нее пострадала Грузия — так Саакашвили пришел, в свое время, к власти.

Но, что мы видим сейчас. Грузия притормозила евроинтеграцию. В Тбилиси отказались принять насаждаемую западом ЛГБТ*-повестку, приструнили НКО с ушами госдепа.

Им уже и грозили, и взятку в виде евросубсидий обещали, но правящая партия «Грузинская мечта» продолжает отстаивать право страны на независимую политику.

И вот в Грузии прошли парламентские выборы. Явка хорошая, почти 60%. Далее шел самый важный этап, подсчет голосов. Экзитполлы дали разлет в 16%. Одни социологи говорили, что «Грузинская мечта» соберет полее половины голосов, опросы от прозападных НКО отдали большинство в парламенте проевропейским партиям. Центризбирком после подсчета 2\3 голосов сообщает, что все-таки «Грузинская мечта» будет уверенно контролировать парламент.

Неужели здравый смысл победит? В Тбилиси работает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

А начиналось все весьма чинно. Час икс для Грузии пробил в восемь утра. Открылись избирательные участки. Люди буквально ждали этого, сегодня решалась судьба Грузии. Будет ли страна ввергнута в хаос и войну или получит шанс сохранить порядок и развиваться дальше?

Голосование в Грузии сам по себе непростой процесс. Во-первых, бюллетень. В нем больше двадцати различных партий, в названиях которых нужно разобраться. Во-вторых, этот бюллетень нужно поместить в специальный электронный сканер, и только после этого голос будет засчитан.

Впрочем, если немного упростить, то можно сказать — за управление Грузией борются прагматики, желающие хоть каких-нибудь отношений с Россией, и ультралевые евроинтеграторы, которым все хорошо, что плохо для русских. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на днях сделал сенсационное признание: высокопоставленный западный еврочиновник предлагал бывшему грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией.

«Ираклий спросил: „Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать? Сколько дней продержимся?"Ему ответили: «Три-четыре дня». Он сказал: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?» Ему ответили: «Так вас три четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда»», — комментирует основатель партии „Грузинская мечта– Демократическая Грузия“ Бидзина Иванишвили.

В ответ на такую безумную авантюру в Тбилиси покрутили пальцем у виска. С той поры у Грузии, и у «Грузинской мечты» начались проблемы.

В американских газетах публикуют разоблачительные статьи про Иванишвили, а самой Грузии сулят «отключение» от евроинтеграции.

«Мы договорились о либерализации визового режима с Грузией, но с определенными условиями. Теперь мы должны проверить, действуют ли еще эти условия», — рассказывает Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

В предвыборную неделю митинги шумели в Тбилиси каждый день. Давление стремительно нарастало и со стороны откровенных экстремистов.

«Я думаю, что грузинским властям надо быть очень внимательными, потому как они могут направить людей в клинику, где сидит Михаил Саакашвили для того, чтобы его освободить. Он для них символ революции, для нас понятно, кто он», — делится международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Проевропейские и прозападные силы в Грузии — вообще сплошь выходцы из партии бывшего премьера и президента Саакашвили. Они разбились на ряд движений и занимают сразу несколько позиций в бюллетене.

Националисты — Грузинские, Украинские, неважно из какой страны — они всегда подвязывают ко всем событиям политическую подоплеку. И вот, в данном случае, открытие прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызвало у местных националистов прямо-таки панику.

«Они уже объявили себя победителями и когда они узнают, что проиграли — скажут, что выборы сфальсифицированы», — говорит генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Можно сказать, как в воду глядел. Уже к полудню, стали появляться видео с разных участков, где неизвестные пытаются вбросить бюллетени.

Обвиняют, конечно, тех самых прагматиков, но большой вопрос — зачем им это, если по всем социологическим опросам, проведенных еще до выборов, они уверенно лидировали.

Улица Горгасали в Тбилиси — это адрес нового офиса партии «Грузинская мечта». На фасаде — цифра 41. Это та самая цифра, под которой партия фигурировала в избирательных бюллетенях.

«Я полагаю, что большая часть людей в Грузии, большая часть граждан Грузии, конечно же, не желает выступать против России. Но есть немалое количество людей в Грузии, которые, как говорится, на зарплате Евросоюза находятся. Как раз на этих самых людей и опирается Евросоюз в своих антигрузинских и антироссийских целях», — комментирует ситуацию, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

В стране действуют десятки некоммерческих организаций, которые спонсируются западными фондами. Они еще в начале года начали артподготовку, пытались раскачать ситуацию, выводили людей к парламенту. Президент Грузии Зарабишвили тогда из Штатов слала лучи поддержки протестующими, а на местах всю организационную работу взяли на себя НКО.

Съемочная группа «Известий» тогда сняла изнутри всю их работу в офисе так называемой «Транспенс Интернейшнл»: соответствующие протестные листовки, студенты или знаменитый «соросовский» фонд «Открытое общество» — внутри флаги ЕС, Украины. Именно подобного рода организации власти Грузии и вывели из тени, чтобы все жители знали кто, платит тем, кто подбивает страну к противостоянию с соседями.

Но большинство грузин прекрасно помнят, с кого все это началось, во что выродился режим прозападного президента Михаила Саакашвили.

«Но реально они людей выгоняли из работы, лишали всего абсолютно постепенно. Сначала начали бороться якобы с криминалом. Да, я согласна. Мы, народ, были согласны, чтобы криминала не было в стране. Но потом это так перешло в ужас в отношении к людям», — рассказывает журналист Нука Арвеладзе.

Но, судя по всему, нынешние грузинские власти уже готовы к разным сценариям событий после выборов. На улицах сотни полицейских и спецназ. На окнах парламента решетки, а над дверями еще и телекамеры. Все готово к возможному бунту людей, которым не нравятся итоги предстоящих выборов.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России