Молдавия готовится ко второму туру президентских выборов

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В первом Майя Санду набрала 42,49% голосов.

В Молдове пройдет второй решающий тур президентских выборов.

Там скандал на скандале. Выборы президента в Молдове совместили с референдумом: вступать в ЕС или нет.

Формально у действующего президента Майи Санду все хорошо, она набрала более 40% голосов (42,49%) в первом туре, в то время как ее ближайший конкурент лишь 26% (25,95%). Евроинтеграцию формально одобрили более половины населения. Но, вообще-то, это провал.

На Санду работал весь госаппарат! Слишком оппозиционные кандидаты, как например, из блока «За Победу» были просто не допущены до выборов. Остальных давили репрессиями, закрывали неугодные СМИ и даже Telegram-каналы, но не помогло. Голосов «за» и «против» ровно пополам (ЗА — 50,46%, против — 49,54%) С перевесом на уровне погрешности… или вброса.

Смотрите! До трети населения Молдовы проживает за рубежом. Из них порядка 300 тысяч — в России, столько же, примерно, в Румынии, чуть меньше — в Италии, Франции, Германии, Украине и в США.

А дальше — следите за руками — на всю Россию было открыто всего два участка, в Москве, хотя на предыдущих выборах было 17. А, например, в Италии — 60, в Германии — 40, в Румынии — 16. Так же и в других странах ЕС.

В Приднестровье, где 356 тысяч жителей имеют паспорта Молдовы, не открылось ни одного участка вовсе. Таким образом, уже на старте у Санду и ее европолитики была фора. Но что-то пошло не так.

После обработки 20% протоколов, «против» евроинтеграции было 58% голосов, «за» — 42%. Обработали половину бюллетеней — пропорции 56% на 44%. К двум часам ночи, когда обработали почти все и противники евроинтеграции по-прежнему побеждали (53% на 47%), у Санду приключилась истерика. Она выступила с экстренным обращением — идет вмешательство, подкупили избирателей, демократия в опасности!

И тут случилось чудо. Оставшиеся 7% протоколов перевернули результат с ног на голову. Откуда-то появилось более 100 тысяч голосов за ЕС, в разы больше, чем противников, и они обеспечили перевес в 11 тысяч голосов, дав повод заявить, что Молдова выбрала свой европуть на референдуме.

Думаете, на Западе кто-то возмутился такими фокусами? Нет. Ведь главные спонсоры молдавского Центризбиркома, они и на сайте указаны, такие организации, как USAID, UK Aid и прямо посольство Британии и правительство Нидерландов. Еще никогда уши западных советников не торчали так откровенно из избирательной урны на постсоветском пространстве. Впрочем, во втором туре у граждан Молдовы есть все шансы достать этих кроликов на свет божий.