Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевский режим пытался атаковать российский регион.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В субботу, 26 октября, ведомство обнародовало информацию, что киевский режим пытался атаковать регион с помощью дронов самолетного типа. Отмечается, что удар пресекли в период с 19:20 до 19:50.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года. ВСУ не только применяют беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные Силы России перехватили БПЛА RQ-20 Puma производства США. Уточняется, что в одном квадрате с беспилотником в воздухе находилась другая цель, которую сбили из стрелкового оружия, — украинский тяжелый дрон, известный как «Баба-яга». После осмотра БПЛА было обнаружено, что коптер снабдили ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Трофей тщательно изучили.