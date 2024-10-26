Правящая партия Грузии может одержать победу на выборах в парламент

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Партия набирает почти 53% голосов.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 52,98% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных экзитполов.

Данные ЦИК обновились после обработки бюллетеней с 69% участков.

Отмечается, что у здания правительства Грузии в Тбилиси стоят полицейские автобусы. Правоохранители сосредоточились на данной территории. Также на площади присутствуют иностранные журналисты. На данный момент обстановка в столице страны спокойная.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму. Это, по ее мнению, произойдет, если на парламентских выборах победит партия «Грузинская мечта». Однако Зурабишвили выразила надежду, что оппозиция сможет справиться с ней общими усилиями и создаст коалиционное правительство. Для этого, по мнению главы государства, необходима высокая явка. Партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента в 2023 году после того, как Зурабишвили совершила ряд зарубежных поездок вопреки запрету правительства.