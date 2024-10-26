Это петарды: свидетели массовой драки в Пушкино опровергли факт стрельбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в подмосковном парке.

Драка со стрельбой, по данным очевидцев, произошла в парке подмосковного Пушкино вечером 26 октября. В соцсетях писали о громких хлопках, похожих на выстрелы, на опубликованных кадрах местные жители в панике покидают место происшествия.

Однако информацию о стрельбе не подтверждают в ГСУ СК России по Московской области.

«В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в городском парке. Противоправные действия фигурантов были немедленно пресечены сотрудниками полиции и Росгвардии, прибывшими на место происшествия. В настоящее время следователями устанавливается розыск лиц, принимавших участие в драке и обстоятельства произошедшего», — написали в Telegram-канале ведомства.

Источник 5-tv.ru также сообщил, что стрельбы не было. По словам свидетеля инцидента, подростки не поделили девушку и подрались, а «хлопки», попавшие на видео из соцсетей, были всего-навсего звуками запуска петарды на свадьбе, которую справляли неподалеку.

Полиция задержала троих зачинщиков драки. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массовой драки в Пушкино.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара.