Возлюбленная Дурова выложила фото из семейного архива
Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова выложила их совместное фото
Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org
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На фото они стоят в обнимку.
Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова инфлюенсер Юлия Вавилова выложила их совместное фото. Снимок она опубликовала в личном блоге в сети.
Фотография показывает Дурова с Вавилову во время прогулки. Они стоят в обнимку. Девушка прижимается к избраннику и нежно улыбается, ухватившись за его плечо. Дуров, как всегда, менее эмоционален и задумчиво смотрит куда-то в даль.
Разработчик Павел Дуров на прогулке с возлюбленной Юлией Вавиловой.
Не так давно пара пережила тяжелый период. Их задержали во Франции. У пары забрал телефоны и увезли в отделение местной полиции. Вавилову достаточно быстро отпустили, но из-за стресса, вызванного переживаниями за дальнейшую судьбу любимого, она потеряла ребенка, которым была беременна в тот момент. Вавилова была на десятой неделе и очень страдала из-за случившегося. Дуров поддержал ее.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Дуров раскрыл секрет успеха.
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