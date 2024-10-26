«Невозможно без этого жить»: Домогаров объяснил, что для него значит Родина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Актер перечислил, за что он любит Россию.

Народный артист РФ Александр Домогаров объяснил свое значение Родины в интервью порталу 7Дней.ru.

По его словам, это когда он не может жить без чего-то «нашего» — сумрачности, полгода без солнца, слякотной и жутко морозной зимы, без ночных бдений на кухне и рассуждений, без нашего отношения друг к другу.

«Сюда еще добавить два Рождества, два Новых года и Крещение… Как без этого? Невозможно без всего этого жить. Что дает и давало русским артистам, творческим людям, художникам, композиторам какой-то полет? Как объяснить наше понимание Болдинской осени? Русские, они творят здесь, это неоспоримо», — заявил артист.

Также он поделился тем, что в 1990-х годах много жил и работал в Польше, но остаться там навсегда не хотел.

«Там не лучше! И я не о березках, и не о прекрасных волжских разливах говорю, а совершенно о другом. О чувстве Родины», — отметил Домогаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета.