Ветеринары борются за его жизнь: 15-килограммовый кот Крошик начал задыхаться

Фото, видео: Telegram/Приют Матроскин/matroskin_perm; 5-tv.ru

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Пушистик еще недавно мог похвастаться большими успехами в похудении.

Состояние пермского кота по имени Крошик значительно ухудшилось. Об этом сообщили в приюте «Матроскин». Известно, что в данный момент кот находится в ветеринарной клинике.

«Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ», — прокомментировали ситуацию в приюте.

Пока что Крошик находится в кислородной камере. В ходе обследования медики обнаружили у кота серьезные поражения печени, почек, желчного и мочевого пузыря. Кроме того, есть подозрение на новообразование.

Кот по имени Крошик прославился на весь мир благодаря своим пышным формам. Долгое время он жил в подвале медучреждения, где его откармливали сотрудники больницы.

Питомец достиг таких огромных размеров, что уже не мог самостоятельно передвигаться.

Вскоре его оттуда забрали волонтеры из приюта «Матроскин» и отправили в реабилитационный центр. Во время первого взвешивания животное весило целых 17 килограммов. Пушистика посадили на жесткую диету и разработали целую программу тренировок.

За все время Крошику удалось сбросить два килограмма, после чего он смог самостоятельно запрыгивать на пуфик.

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