В Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный

Фото, видео: 5-tv.ru

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Шестого беглеца продолжают разыскивать.

В Тамбовской области задержан пятый заключенный, сбежавший из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе МВД Липецкой области.

«Двое задержаны в Липецкой области оперативными сотрудниками. При задержании один из них оказывал сопротивление и предпринял попытку к бегству, в результате было применено табельное оружие — он был ранен. Доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — отметила собеседница.

Еще двоих правоохранители поймали в селе Петровское Тамбовской области. Предварительно, в этом же районе задержан пятый беглец. Последний, шестой заключенный, вероятнее всего, также прячется в Тамбовской области. По информации источника 5-tv.ru, прямо сейчас его ловят в огородах частных домов.

О побеге шести заключенных стало известно утром 26 октября. На поиски беглецов были брошены все правоохранительные силы региона. В отношении сотрудников колонии, которые допустили побег подопечных, возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Тамбовской области опознали заключенных по тюремным кепкам. Они переоделись в спортивные костюмы, но головные уборы сменить не успели.