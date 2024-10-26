Избил и перерезал горло: подробности убийства актера Ткача и его жены в Баку

Актера Иосифа Ткача и его жену жестоко убили при ограблении дома в Баку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У покойных супругов остались две дочери.

Во вторник, 22 октября, в Баку актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его супругу Людмилу жестоко убили в их собственном доме. Об этом сообщает портал Oxu.az.

«Подозреваемый в убийстве Ислам Хадыев (1973 г. р.) проник в дом актера с целью ограбления. Преступление произошло по адресу: Насиминский район, улица Гусейнбалы Алиева, дом 4, квартира 86. Хадыев перерезал горло 85-летнему Иосифу Ткачу, а затем нанес смертельные удары по голове его 80-летней жене Людмиле», — уточняется в сообщении.

Местный телеканал Baku TV пообщался с соседями убитых и выяснил, что у супругов остались две дочери, которые живут в Германии. Знакомые Ткачей также отметили, что они были очень добрыми и отзывчивыми людьми, между собой никогда не конфликтовали.

Иосифа Ткача характеризуют как очень положительного человека, профессионала своего дела. На момент убийства ему было 85 лет.

Актер снимался в одной достаточно крупной российском проекте — «Граф Крестовский», а его супруга работала учителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коркино проходят похороны убитой женщины-таксиста.