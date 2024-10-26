«Не гнушаясь никакими средствами»: МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане

Фото: Reuters/Stringer

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Только за последний год Израиль расправился с десятками представителей местных СМИ.

Убийство журналистов в Ливане — это попытка Израиля искоренить все альтернативные точки зрения. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В ночь на 25 октября израильская армия нанесла удар по жилому сектору города Хасбайя на юге Ливана, в результате которого погибли три сотрудника местных СМИ.

«Предельно очевидно, что телеканал „Аль-Маядин“ и его сотрудники являются объектом целенаправленных атак. Это является еще одним наглядным примером стремления израильских военных любой ценой, не гнушаясь никакими средствами и методами, искоренить любые источники альтернативных точек зрения на происходящие в регионе события», — отметила Захарова.

В публикации МИД также напомнили, что только за минувший год в Ливане были убиты десятки журналистов, а в секторе Газа уже насчитывается более 140 жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три журналиста погибли при ударе Израиля по зданию на юге Ливана.