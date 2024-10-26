Побег из ИК-2 Липецкой области: последние новости о расследовании и задержании преступников

Сбежавших из ИК-2 в Липецкой области заключенных опознали по тюремным кепкам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Четверых беглецов уже удалось задержать, двоих все еще разыскивают. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о халатности.

Вечером 25 октября из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Четверых из них уже удалось задержать — в Тамбовский и Липецкой областях, двоих оставшихся все еще разыскивают. Все, что известно о произошедшем, — в материале 5-tv.ru.

Как произошел побег заключенных в Липецкой области

Туннель в ИК-2. 5-tv.ru

О побеге шестерых заключенных стало известно утром 26 октября. Беглецы выкопали туннель длинною в 65 метров. Внутри им пришлось побросать свои личные вещи.

Как сообщил житель села Петровское в Тамбовской области в беседе с 5-tv.ru, заключенные пытались спрятаться у энергосетей. Они переоделись в спортивную одежду, но не успели сменить тюремные кепки — это их и выдало.

Кто сбежал из колонии в Липецкой области

Все шестеро сбежавших отбывали сроки за серьезные преступления. Большинство из них были осуждены за изнасилования (причем один из них надругался над не достигшим 14 лет подростком), остальные — за производство, сбыт или пересылку наркотиков.

К слову, один из заключенных не имел определенного места жительства на свободе.

За месяц сотрудники колонии дважды пресекли попытку передать сбежавшим мобильные телефоны. Так, 14 октября в свертках пытались передать шесть мобильников. 22 октября двое неназванных лиц пытались доставить заключенным 69 граммов наркотических веществ.

В отношении сотрудников ИК № 2 возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. В пресс-службе УФСИН подчеркнули, что все виновные будут наказаны. Сейчас место происшествия осматривают, сотрудников допрашивают.

Полиция задержала четверых беглецов

Участники побега из липецкой колонии планировали пересечь границу и добраться «до дома» через Казахстан, сообщил один из них.

Задержанный в Липецкой области преступник.5-tv.ru

Задержанный в Липецкой области преступник. 5-tv.ru

Сперва официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в соседней с Липецкой — Тамбовской области удалось задержать двух сбежавших заключенных. Позже глава региона Игорь Артамонов заявил, что задержаны еще два беглеца в Липецкой области.

Местные жители сообщили 5-tv.ru, что четверых заключенных задержали в селе Петровское. Один из них даже пытался скрыться во дворе у сельчанина. Двое оставшихся беглецов, видимо, успели уйти дальше. Их все еще разыскивают.

Задержанных, вероятнее всего, вернут в ту же колонию, откуда они сбежали.

Сообщалось, что на поиски заключенных брошены все правоохранительные силы региона.

Реакция местных жителей на побег заключенных

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ruВ беседе с 5-tv.ru местная жительница Юлия Зубарева сообщила, что часть местных жителей решились помочь полиции в поисках беглецов, другие — заперлись дома и боятся выходить на улицу.

«Закрылась на замки, детей никто не выпускает, ребята, мужчины сейчас хотят помочь оперативникам», — рассказала собеседница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тамбовской области удалось задержать еще двоих сбежавших из колонии заключенных.