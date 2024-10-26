Сплошная ложь: Агата Муцениеце раскрыла, как начинался их конфликт с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце назвала ложью заявления о том, что сын находится с ней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк;Telegram/AgataMucenieceLife/AgataMucenieceLife; 5-tv.ru

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Звезда уверяет, что экс-супруг врет насчет алиментов. И не только.

Актриса Агата Муцениеце раскрыла правду о финансовых взаимоотношениях с экс-супругом Павлом Прилучным. Видео она опубликовала в своих соцсетях.

Муцениеце заявляет, что Прилучный врет насчет алиментов из жадности, ведь ранее они договаривались платить пополам.

«Причина, по которой было подано на алименты, уже мной озвучивалась! Напомню, все, что мы платили 50/50, было прервано», — уверяет актриса.

Она добавила, что была очень удивлена таким решением экс-супруга.

«Когда Тима у меня спросил однажды: а что если я захочу пожить с папой? Я ответила — хочешь, попробуй! Тут же начали звонить юристы, говорить, чтобы я подписывала бумаги об официальной смене места жительства сына, конечно, я отказалась. Но тут было сказано, либо с документами, либо никак! Получилось никак, и за школу отказались сразу платить пополам. Даже не полностью, ребят, ПОПОЛАМ! Ну дальше вы все знаете…», — поделилась она.

Также она рассказала, что экс-супруг после решения суда не вернул ей сына. Она даже подумывала поехать к Прилучному с приставами, чтобы забрать мальчика, но решила так не делать, чтобы не нанести дополнительную травму сыну Тимофею.

«Я все также буду ждать дома своего мальчика! Да или просто хотя бы побыть денечек вместе», — заявила Муцениеце.

Будучи очень расстроенной, она рассказала подписчикам, что считает всю историю «уродливой», так как ее оклеветали. Все, что говорит адвокат Прилучного, не соответствует действительности. По ее мнению, это слабая позиция как для адвоката, так и для самого Павла Прилучного.

Подписчики актрисы всячески поддерживают ее. Они уверены, что в скором времени ее сын Тимофей вернется домой, а потом и вовсе останется с ней и своей сестрой Мией. Подписчики Прилучного, на удивление, также поддерживают сторону Агаты Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще две женщины потребовали алиментов от Павла Прилучного.