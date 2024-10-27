Попрощайтесь с пуховиком и джинсами-скинни: главные антитренды зимы 2024-2025

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Настало время провести тщательную ревизию гардероба и подготовиться к новому сезону.

Приближается зима, а значит, настало время провести тщательную проверку своего гардероба, чтобы подготовиться к новому сезону. Какие новинки советуют приобрести стилисты, а с какими вещами стоит попрощаться навсегда?

Попрощайтесь с пуховиками

В беседе с 5-tv.ru стилист Владислав Лисовец заявил, что главным антитрендом этой зимы можно назвать любого рода пуховики.

«Если говорить про то, что совсем сегодня уже не актуально и меньше всего встречается в моде, то это, наверное, пуховики любого рода, особенно вот эти громоздкие оверсайз — все это ушло в прошлое. Сегодня это уже не про моду, а больше про отсталость. Сегодня больше актуальны утепленные пальто, искусственные шубы, то есть вещи более элегантные», — объяснил Лисовец.

Однако, по словам стилиста, элегантные вещи можно сочетать с более грубыми или спортивными атрибутами, чтобы добавить образу изюминки.

«Сочетание элегантного пальто с абсолютно неподходящими грубыми ботинками или какими-то спортивными очками будет приветствоваться. То есть мы миксуем классические вещи со спортивными и не уходим совсем в такой оверсайз», — рассказал Лисовец.

В любом случае, необходимо ориентироваться на климатические условия и температуру в конкретном регионе, добавил стилист.

Джинсы-бананы уже не в моде

www.globallookpress.com/Ray Tang; Личный архив Ольги Ким; 5-tv.ru

Стилист Ольга Ким в беседе с 5- tv.ru назвала главным антитрендом этой зимы — пиджаки и блузки с рукавами три четверти. Такая длина выдает устаревшие фасоны, которые были актуальны около десяти лет назад.

В этом сезоне также не стоит налегать на крупную вязку в одежде, которая была в тренде в 2017–2018 годах. Сейчас тенденция сместилась к средней или же мелкой вязке.

«Не актуальны также свитеры и джемперы с логотипами, когда они раскиданы по всему изделию, когда они кричащие. Сейчас актуальны только минималистичные логотипы», — добавила специалист.

Ольга Ким отметила, что в прошлом году был очень актуален тренд под названием Barbiecore. Все носили ярко-розовые цвета и подражали стилю Барби, однако такие образы быстро стали неактуальными. Этой зимой не стоит выбирать данный стиль. Лучше обратить внимание на красные или пудровые оттенки, разбавляя их базовыми цветами.

По словам эксперта, стоит попрощаться также с джинсами скинни, джеггинсами, кожаными леггинсами и джинсами-бананами.

«Не актуальны также широкие юбки, особенно юбка-колокол до колена. Если хотите широкую юбку, то она должна быть длиной ниже середины голени», — рассказала эксперт.

Трендовые образы

В моду возвращается приталенный крой, поэтому стоит обратить внимание на пиджаки и пальто, которые подчеркнут фигуру.

В этом сезоне будут актуальны трикотажные вязаные платья в длине макси. Они могут быть как в свободном крое, так и в обтягивающем.

«Также очень актуальны платья из сетки, внутри которых будет непрозрачный чехол. Такие платья могут быть с какими-либо принтами, узорами или с градиентным переливом цвета», — объяснила эксперт.

При выборе джинсов следует отдать предпочтение «грязным» моделям с переливами и потертостями. Они будут хорошо сочетаться с гранжевым стилем.

Продолжают быть актуальными свитеры с открытыми плечами. Они смотрятся очень эффектно как на мероприятиях, так и в повседневной жизни. Для более законченного образа можно добавить украшения.

«Будет актуален трикотаж с пушистой фактурой. Очень стильно выглядят костюмы — например, джемпер и юбка из такого трикотажа с пушистым ворсом», — добавила стилист.

Из трикотажа также будут актуальны кардиганы с округлым вырезом и круглыми пуговицами. Не выйдут из моды и облегающие лонгсливы в различных оттенках.

Аксессуары

Ключевым аксессуаром этого сезона станут сумки большого размера из мягкой замши. Такие модели объединяют в себе утилитарность и роскошь.

Они идеально подойдут для повседневных образов и подчеркнут расслабленный шик образа. Благодаря своей богатой текстуре и матовой поверхности замша добавляет теплоту и аристократичность любому комплекту.

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