ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Была предотвращена попытка противника прорваться через государственную границу России.

В Курской области ВС РФ отразили за сутки четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. Об этом сообщает Минобороны России.

В результате этого противник потерял 30 боевиков, семь сдались в плен, также были уничтожены пять боевых бронированных машин.

Кроме того, российские силы предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь.

В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ за сутки составили более 350 боевиков, всего восемь за сутки сдались в плен. ВС РФ уничтожили 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна — CV-90 шведского производства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал что в Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки.