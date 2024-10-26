Редкая «птичка»: ВС РФ перехватили БПЛА RQ-20 Puma производства США

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Российские специалисты исследуют любопытный образец западного оружия.

Российские специалисты смогли получить редкий беспилотник RQ-20 Puma производства США. Об этом рассказал агентству РИА Новости инженер по противодействию БПЛА.

«Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника „птички“ не пострадали», — отметил он.

По его словам, команде удалось получить редкие образцы систем аппарата, будет вестись работа.

Кроме того, инженер добавил, что в одном квадрате с БПЛА в воздухе находилась другая цель, которую сбили из стрелкового оружия, — украинский беспилотник «Баба-яга». После его осмотра было обнаружено, что коптер снабдили ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в небе над военными базами США в Вирджинии появлялась группа беспилотников. Дроны были замечены над крупнейшей в мире военно-морской базой Норфолк и авиабазой Лэнгли, где базируется штаб-квартира Центрально-разведывательного управления (ЦРУ) США.