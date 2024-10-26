Двух сбежавших заключенных задержали в Тамбовской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правоохранители разыскивают еще четырех преступников.

Двух из шести заключенных, которые сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, удалось задержать. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал он.

К слову, по версии следствия, осужденные, отбывавшие срок в исправительной колонии, сделали подкоп и вечером 25 октября совершили побег.

Следствие полагает, что заключенные смогли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии обязанностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Проводится комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Сети распространились ориентировки на сбежавших из колонии в Липецкой области. По предварительным данным, все пропавшие сидели за изнасилования, производство и распространение наркотиков.

Среди сбежавших, предварительно: Дилшол А., Турган А., Парвозбек Т., Бахтиер Ж., Хуршиндбек Г., Даврон Д. Про одного из них известно, что он совершал преступления с особой жестокость. Еще один беглец был бездомным, занимался незаконным сбытом запрещенных веществ в особо крупном размере.