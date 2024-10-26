«Нуждается в лечении»: Айза прокомментировала скандал с бывшим мужем Гуфом

Фото: Instagram*/therealguf

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Блогер призвала поклонников не осуждать отца ее ребенка.

Айза-Лилуна Ай, экс-супруга популярного рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, призвала общественность не осуждать ее бывшего мужа. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что исполнитель нуждается в обязательном лечении.

Блогер отметила: чаще всего люди запоминают лишь ошибки и проступки, закрывая глаза на все положительное, что есть в человеке. Так, Айза посоветовала своей аудитории и публике артиста понять, что он нуждается в помощи — причиной его поведения стали не запрещенные вещества, а тяжелое психическое заболевание.

«Репутация идет вперед нас. Всегда так было и всегда так будет. А в случае Леши, он нуждается в лечении, потому что в этот психоз никаких запрещенных веществ не было. Можете мне поверить. И это меня пугает уже гораздо сильнее. Чтобы получить такой эмоциональный срыв, ему уже ничего не надо», — поделилась мнением знаменитость.

Ранее Гуф во время отдыха в банном комплексе в Апрелевке подрался с мужчиной — пострадавший получил травму головы и сотрясение. Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Кроме того, на артиста был составлен протокол за мелкое хулиганство, а также ему вменяется статья за грабеж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гуфу пытаются ужесточить наказание за дебош в бане.

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