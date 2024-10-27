Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы превысила 3 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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За год цена выросла на 5%.

Средняя стоимость машино-места в столичных новостройках, по данным на сентябрь, достигла 3,07 млн рублей. Информацию, с которой ознакомились «Известия», опубликовала компания «Метриум».

За год стоимость увеличилась на 5%, причем темпы роста превышают те, что демонстрируют показатели цен на сами квартиры.

Известно, что, в среднем, машино-место в массовом сегменте можно приобрести за 2,36 млн рублей, в бизнес-классе — за 3,31 млн рублей, а в премиум-классе — за 3,73 млн рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят сократить количество парковочных мест у жилых домов. Речь идет, в частности, о гибком нормировании парковочных мест. Сейчас они поставлены в зависимость от количества квартир и типа жилья. К примеру, в комплексах эконом-класса предусмотрено одно машиноместо на десять квартир, а в более дорогих ЖК соотношение уже другое — одна парковка на квартиру.

Новый стандарт позволит отойти от жесткого регулирования этого вопроса и варьировать количество придомовых парковок в зависимости от конкретной ситуации.