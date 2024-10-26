Лидеры G7 договорились о деталях предоставления Киеву кредита на $50 миллиардов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В совместном заявлении глав Большой семерки обозначена цель — выделить средства до конца года.

Лидеры стран Группы семи (G7) пришли к единогласному решению предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов по программе экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Договорились они и об условиях погашения займа — за счет замороженных российских активов. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном правительством Италии.

«Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права… Наша цель — начать выделение средств до конца года», — сказано в документе.

По информации агентства Reuters, выдача всех двусторонних займов должна быть запущена до 30 июня 2025 года. Все 50 миллиардов, согласно плану, Киев получит до конца 2027 года. Представители Большой семерки отмечают, что деньги будут направляться Украине по разным каналам. Предназначение средств — пополнение государственного бюджета, восстановление инфраструктуры, оказание военной помощи.

В заявлении лидеров Группы подчеркивается, что принятое решение относительно займа является подтверждением выполнения обязательства, которые они взяли на себя в июне на саммите в итальянской области Апулии. Главы G7 напомнили о своем намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы Россия «заплатила за нанесенный ущерб» в соответствии с международным правом.

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