Расчет ЗРК «Бук» поразил пять БПЛА ВСУ самолетного типа. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В их числе был беспилотник-разведчик «Фурия», сбитый на высоте свыше двух километров.

Российские военнослужащие из подразделения ПВО группировки войск «Восток» уничтожили сразу пять беспилотников ВСУ самолетного типа на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

По словам зенитчиков, такие аппараты для них практически ежедневная цель.

«Стреляем по беспилотникам, HIMARS и подобного типа… HIMARS сбить сложно, но возможно, мы уже привыкли к ним. Они хоть и быстро летят, но мы научились их засекать и нормально по ним отрабатываем», — рассказал заместитель командира зенитной батареи с позывным «Одиннадцатый».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.