«Городской вайб»: 43-летняя супермодель вышла на улицу в кожаных трусах

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

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Звезды подиумов и сцены продолжают удивлять публику откровенными фотосессиями.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио не снижает планку и по-прежнему собирает восторженные взгляды — не только зрителей модных показов, но и прохожих на улицах Нью-Йорка.

43-летняя звезда мировых подиумов приняла участие в откровенной фотосессии. Образ состоял из короткой белой футболки, кожаной куртки и черных кожаных трусов (так уместнее назвать ее мини-шорты) с высокой посадкой. Его дополнил легкий макияж, вольные локоны и темные очки.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио. Фото: из открытых источников

Черно-белые снимки Амбросио опубликовала в личном блоге. Бесконечные ноги модели в туфельках на высоких каблуках свели с ума подписчиков, коих у нее почти 12 с половиной миллионов. Армия поклонников оставила полтысячи лестных комментариев — все в голос восхищались потрясающей формой и неувядающей молодостью знаменитости.

Известные женщины в последнее время все чаще эпатируют публику откровенными снимками, и не только для моделей это теперь обычное дело. Недавно фолловеров сводила с ума солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. В личном блоге 47-летняя артистка разместила фото в крошечном бикини, с распущенными волосами и без косметики.

А вот экстравагантный выход 50-летней супермодели Кейт Мосс на показе Saint Laurent в Париже вызвал не только аплодисменты. Ее возраст они под сомнение не ставили и почему-то даже осуждали. По мнению комментаторов, селебрити выглядит даже старше и даже пластические операции, которые ей приписывают, не спасают ситуацию. Так или иначе, на подиум Кейт все еще активно приглашают, например, на очередной грандиозный показ Victoria’s Secret. Кстати, первый в ее карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло первое за шесть лет шоу Victoria’s Secret и кого еще выбрали ангелами легендарного бренда в 2024 году.