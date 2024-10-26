Р. Diddу подозревают в причастности к смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Star Shooter

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певцу едва исполнился 31 год, его нашли под окнами отеля в Буэнос-Айресе.

Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн мог погибнуть неслучайно. Пользователи сети активно развивают теорию, согласно которой к трагедии может быть причастен скандальный рэпер Шон Комбс, известный как Р. Diddу, ныне обвиняемый в изнасилованиях, торговле людьми, вымогательстве и не только. Авторы версии отмечают, что певец якобы собирался раскрыть некие тайны старшего коллеги, но не успел — вскоре его нашли мертвым под окнами отеля в Буэнос-Айресе.

Пейн сотрудничал с лейблом Universal Music восемь лет и расторгнул контракт незадолго до смерти. За день до кончины от него ушла возлюбленная Кейт Кэссиди. Кроме того, в своих последних песнях он рассказывал о проблемах в отношениях с некими влиятельными личностями из сферы шоу-бизнеса, намекал, что кое-что о них знает. Одной из таких личностей некоторые пользователи называют именно Р. Diddу, мол, рэпер мог заставить Пейна замолчать самым жестоким образом.

Достоверных подтверждений этой теории нет, однако некоторые «улики» ее авторы все же нашли. Это наркотик, который активно потребляли участники «белых вечеринок» Р. Diddу, на которых, как известно, царствовал преступный разврат. Его же обнаружили в крови Лиама Пейна после посмертных экспертиз, сообщает The Guardian. Жертвы рэпера заявляли, что все его сотрудники носили с собой этот наркотик, а точнее наркотический коктейль, вызывающий галлюцинации, сердечную недостаточность и доводящий до психоза.

Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover

Пейна не стало 16 октября, ему был 31 год. В его номере в отеле Casa Sur Palmero было много запрещенных веществ, также полицейские обнаружили сломанную мебель и разбитый телевизор. Сотрудники вызвали правоохранителей до падения из окна, жаловались на некоего агрессивного мужчину в состоянии опьянения. Журналисты связали гибель певца с изменой девушки и расставанием. Кейт Кэссиди была в отеле незадолго до трагедии. В то же время бывшая возлюбленная за несколько дней до этого подала на него в суд из-за преследований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о потрясшем Голливуд деле Р. Diddу, разбирательства коснулись не только его. Многие звезды, побывавшие когда-то на вечеринках рэпера, оказались под ударом. Так, актер Эштон Катчер с женой Милой Кунис всерьез задумываются о переезде в Европу, лишь бы избежать проблем с репутацией или даже с законом.