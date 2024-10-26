В России могут внедрить биометрию в сервисы для аренды самокатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах.

В России электросамокаты будут выдавать в аренду после подтверждения личности с использованием биометрии. Об этом сообщает URA.RU.

Проработать данный вопрос поручил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Чтобы взять транспорт в аренду, необходимо будет пройти биометрическую идентификацию в приложении. Таким образом несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами с помощью чужих аккаунтов.

«Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов», — объяснили в аппарате вице-премьера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оператор кикшеринга в Москве впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей за езду вдвоем на одном самокате. Оштрафовал одного из своих пользователей сервис «МТС Юрент».

В пресс-службе компании сообщили, что списали средства с банковской карты нарушителя, привязанной к аккаунту. В сервисе также подчеркнули, что поддержали инициативу Дептранса Москвы и увеличили санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.