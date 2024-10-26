Законопроект о повышении МРОТ направили на подпись Путину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Увеличение минимального размера оплаты труда затронет около четырех миллионов работающих граждан.

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году до 22 440 рублей направили на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в системе обеспечения законодательной деятельности.

Сообщается, что повышение МРОТ затронет около четырех миллионов работающих граждан. Текущий размер суммы составляет 19 242 рубля. С 1 января 2025 года она вырастет на 16,6%.

Путин отметил, что МРОТ должен достичь примерно 35 тысяч рублей к 2030 году.

В конце сентября законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. В октябре он был принят во всех трех чтениях, а также одобрен в Совете Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист оценил уровень доходов россиян в зависимости от региона. Наибольший рост реальных доходов россиян наблюдается в Калмыкии, Адыгее и на Чукотке. По мнению эксперта, все дело в стабилизации инфляции и росте минимального размера оплаты труда, Однако в российских регионах ситуация остается неоднородной, причина в разном уровне поддержки населения и экономической активности.