Обанкротившийся в США Профессор Лебединский опубликовал завещание

Фото: Instagram*/alexlebedinsky

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Исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» заявил, что не в состоянии дойти до адвоката.

Певец Алексей Лебединский, более известный как Профессор Лебединский, опубликовал в своих социальных сетях свое завещание.

Исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» с 2014 года живет в США. Ранее он рассказывал о своих проблемах со здоровьем, а также о бедственном финансовом положении.

«Если я не смогу отдать долги до своей смерти, если что-то со мной случится раньше, я завещаю все мое имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, фотоматериалы: пленочные и цифровые фотографии, готовые фотоработы в цифровом виде, напечатанные фотоработы, фотоархивы, видеоархивы, моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние четыре года и поддерживал материально. Прошу считать это официальным завещанием», — написал певец.

Музыкант сообщил о намерении погасить свои долги перед другими людьми отдельно. Он подчеркнул, что в этих случаях речь идет о значительно меньших суммах. По словам Лебединского, частичная продажа его имущества позволит выплатить эти долги.

В подтверждение своих слов, артист опубликовал свое полное имя на русском и английском языках. Он также сообщил, что является гражданином США и родился в Ленинграде 28 мая 1968 года.

«До адвоката дойти не в состоянии», — заключил он.

Лебединский прожил некоторое время в Петербурге, затем переехал в Москву, а в середине 2010-х годов принял решение перебраться в США. Многие думали, что его решение связано с желанием заработать на продаже своих картин (в какой-то момент музыкант стал художником и его работы были представлены на различных выставках). Однако чуда не произошло — денег в Штатах теперь едва хватает Лебединскому лишь на оплату счетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена растоптала «бомжующего» в США Профессора Лебединского.

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