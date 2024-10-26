Президент Турции Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в стране

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Ведутся консультации на правительственном уровне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил компании «Росатом» построить вторую атомную электростанцию в стране. Об этом 25 октября в интервью с телеканалом RT сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Также он добавил, что Эрдоган разговаривал о постройке АЭС с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции, на площадке «Синоп», которая находится на Черном море», — отметил Лихачев.

В июне Лихачев подчеркнул, что запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» запланирован на 2025 год. В сентябре стало известно, что на этом объекте установили купол наружной защитной оболочки, который является важным элементом безопасности. После бетонирования толщина стен купола достигнет 1,5 метра и будет освещена внутренней оболочкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что теракт в столице Турции произошел в тот же момент, когда в Казани началась двусторонняя встреча Владимира Путина и Раджепа Тайипа Эрдогана.