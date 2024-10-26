«Отказывалась верить в их нечестность»: Янину Мелехову обманули мошенники

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актрису и дизайнера лишили денег владелицы модных бутиков.

Актриса и дизайнер Янина Мелехова стала жертвой мошенников. Об этом звезда рассказала в беседе с порталом «МК».

В начале 2023 года она обратилась к владелице бутиков и ее родственнице, чтобы реализовать продукцию бренда женской одежды.

Мелехова рассказала, что обе стороны подписали договор — владелица пообещала реализовать товар актрисы в ТЦ за 50% вознаграждение от стоимости товара, Мелехова, разумеется, согласилась.

По словам актрисы, она не получила деньги за декабрь 2023 года и январь 2024 года. Общая сумма составила более 140 тысяч рублей. Позднее звезда узнала, что жертвой аферы владельцев модных бутиков стала не только она, но и другие дизайнеры.

«Нас, творческих людей, обмануть очень легко, особенно когда это мошенничество на доверии. Они обе улыбчивые, приятные в общении, иногда даже казалось, что мы дружим. И я до последнего отказывалась верить в их нечестность, хотя сейчас понимаю, что звоночки были», — отметила Мелехова.

Актриса добавила, что были подписаны все договоры, но, когда пришло время отдавать деньги за проданный товар, владелица и ее дочь начали «переводить стрелки» друг на друга, а потом, и вовсе, перестали отвечать на звонки.

Адвокат Мелеховой Михаил Грабовский рассказал, что в этой ситуации есть все признаки мошенничества. Он сообщил, что в ходе его разговора с предполагаемыми мошенниками, одна из женщин заявила, что никаких договоров с актрисой не заключала. Она посоветовала все вопросы направлять в адрес своей дочери.

«Получается, что дочь предпринимателя, предоставляя договор, заверила, что он подписан ее матерью, как субъектом предпринимательства, тем самым ввела в заблуждение моего доверителя относительно человека, который заключает договор. Спустя более чем полгода, она стала отрицать наличие каких-либо вообще договоренностей между ними», — заключил юрист.

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